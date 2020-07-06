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На каких курортах России самое теплое море

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На каких курортах России самое теплое море
Пляж. Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал отечественные курорты, на которых зафиксирована самая высокая температура воды.

Вильфанд рассказал, что море уже прогрелось до +26 градусов в Крыму, а также на двух курортах Краснодарского края - в Туапсе и Геленджике. Чуть прохладнее - +25°C – вода в Сочи, Ялте и Евпатории. «Очень высокие температуры. В Алуште температура воды +24 градуса, в Феодосии и Анапе — 25 градусов выше нуля», - отметил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему июль считается самым насыщенным опасными явлениями месяцем.

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