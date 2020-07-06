На каких курортах России самое теплое море

6 июля 2020, 08:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал отечественные курорты, на которых зафиксирована самая высокая температура воды.
Вильфанд рассказал, что море уже прогрелось до +26 градусов в Крыму, а также на двух курортах Краснодарского края - в Туапсе и Геленджике. Чуть прохладнее - +25°C – вода в Сочи, Ялте и Евпатории. «Очень высокие температуры. В Алуште температура воды +24 градуса, в Феодосии и Анапе — 25 градусов выше нуля», - отметил метеоролог.
Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему июль считается самым насыщенным опасными явлениями месяцем.
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