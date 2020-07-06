В Гидрометцентре объяснили, почему июль считается самым насыщенным опасными явлениями месяцем

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6 июля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с журналистами рассказал, почему климатологи считают июль самым насыщенным опасными явлениями месяцем в европейской части России.

Вильфанд отметил, что июль и август по климатическим характеристикам являются самыми дождливыми месяцами в году, несмотря на то, что многие думают, что осадков больше всего осенью. По словам синоптика, июль также является месяцем с наибольшим количеством опасных погодных явлений, вызываемых активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.

Роман Вильфанд также заметил, что на территории России за первые шесть месяцев 2020 года выпало большое количество осадков – только в Москве данный показатель достиг 70% от годовой нормы. Кроме того, первое полугодие стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране.