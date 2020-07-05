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Россиян предупредили о жаре свыше 40 градусов

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Россиян предупредили о жаре свыше 40 градусов
Фото: прогулка, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

В Гидрометцентре рассказали об аномальной жаре в некоторых регионах России со следующей недели. Отмечается, что отметка термометров будет превышать 40 градусов тепла.

Эксперты отметили, что с 5 по 7 июля высокая температура ожидается в Волгоградской, Саратовской, Ростовской и Астраханской областях – до +42 градусов. При этом в Калмыкии воздух прогреется до +43.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», - уточнили в ведомстве.

При этом в Московском регионе с 5 по 8 июля температура днем составит до +32, ночью – до +18. Возможны  кратковременные дожди с грозой. В середине недели – 9 июля – отметка термометров упадет до 26 градусов тепла. Минимальная температура в столице – 21 градус.

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