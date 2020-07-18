В субботу вечером в центре Хабаровска возобновился митинг в поддержку Фургала

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18 июля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото из vk.com/khabkrai

В субботу, 18 июля, вечером в Хабаровске на площади Ленина перед зданием краевого правительства возобновилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Министр здравоохранения края Александр Витько попытался убедить участников неразрешенного митинга в опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Минздрава призвал митингующих подумать о своих пожилых родителях.

Вместе с Витько был врач, который, по словам министра, только что провел тяжелую операцию и намеревался попросить людей разойтись, чтобы они не мешали пациентам. Но протестующие не слушали никого, выкрикивали оскорбления, демонстративно снимали маски. Вечерний субботний митинг собрал немного людей. До приезда министра участники вели себя спокойно и мирно. На площади звучала музыка, исполнялись песни собственного сочинения о губернаторе Фургале.

Ранее первая стихийная акция прошла в Хабаровске днем в субботу. Днем участники мероприятия прошли по уже традиционному маршруту - по квадрату через центральные улицы Хабаровска и к площади имени Ленина.

По данным городских властей, на митинг вышли до 10 тысяч человек - "на 30% меньше, чем в прошлые выходные".

Также в субботу прошли акции в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

В минувшую пятницу, 17 июля, на здании горбольницы №2, которая находится рядом с площадью имени Ленина, появился баннер с призывом соблюдать тишину.

Накануне в паблике региона в соцсети "Вконтакте" появилось сообщение, что "в Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции". "За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке.

Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены.

В Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

В связи с этим убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила". Все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы.

Хабаровчане требуют вернуть арестованного Фургала. В СКР заявили, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДВФО, сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.