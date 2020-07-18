«Верните его обратно». Жители Хабаровского края продолжают протестовать против ареста губернатора

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18 июля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

9 июля этого года оперативники СКР и ФСБ жёстко задержали губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала и быстро сопроводили в Москву. Главу региона и члена ЛДПР обвиняют в целой серии убийств предпринимателей, совершённой в начале 2000-х годов.

По мнению следователей, Фургал был причастен к крупной преступной организации. Решение Басманного Суда Москвы было признано законным. Однако хабаровчане восприняли этот арест за проявление репрессий. Ведь Фургал, по их мнению, был одним из самых справедливых и добродушных губернаторов. Он причислял себя к простому народу и старался искоренить произвол чиновников. Бывший лидер края прославился своими неординарными реформами, вызвавшими всплеск доверия со стороны людей. Владимир Жириновский уже осудил задержание и пригрозил вывести свою партию из Госдумы в знак протеста.



Хабаровчане считают, что Фургала попросту подставили. Людей разгневало столь жестокое задержание губернатора. Бывшего главу региона едва не покалечили во время ареста. Сейчас в Хабаровске до сих пор продолжаются митинги и протесты в поддержку Сергея Фургала. Жители требуют от Москвы немедленного освобождения губернатора. Вот уже седьмой день люди продолжают выходить на улицы на несанкционированные акции. Пока что обходится без задержаний. По словам людей, многие полицейские стоят на стороне народа. А вот мэр Хабаровска Кравчук уже вызывает неоднозначные реакции среди населения. Недавно прошли слухи о том, что он говорил про проплаченные акции протеста и про группировки «засланных провокаторов». Митингующие были возмущены подобными словами. Они заявляют о том, что стихийные акции – это не действия оппозиционных групп, а истинное мнение жителей края.



Критики считают, что почти каждый губернатор или правительственный деятель в России может быть виновен во всевозможных преступлениях. «Если уж и арестовывать, то всех сразу», - заявляют недовольные политикой властей, «Девяностые коснулись всех, и отрицать это – глупо».