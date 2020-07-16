В СКР назвали имена убитых предпринимателей из дела Фургала

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16 июля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

Сергей Фургал, фото с сайта СКР

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

По данным СКР, эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

По версии следствия, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих.

Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон – Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Опасаясь разоблачения, глава региона в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова.

В заявлении пресс-службы СКР указано, что "физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома".

Позднее, расширив свой бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. По версии следствия, Фургал решил устранить конкурента. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил.

Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

По данным СКР, одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Государственной думы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми «тимофеевскими».

В СКР подчеркнули, что работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, но она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников.

Московский городской суд сегодня рассматривал апелляционные жалобы защиты на заключение под стражу главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Арест был признан законным.