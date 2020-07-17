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Трутнев сообщил, что Путин в ближайшее время примет решение о назначении губернатора Хабаровского края

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трутнев сообщил, что Путин в ближайшее время примет решение о назначении губернатора Хабаровского края
Трутнев и Путин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Полпред президента в ДВФО отметил, что отсутствие руководителя региона приводит «к некоторой нестабильности». По словам Трутнева, Путин будет решать вопрос о назначении губернатора, основываясь на позиции следственных органов. Он надеется, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004-2005 годах. СКР назвал их имена. Губернатор свою вину не признает. В Хабаровске прошли акции в поддержку Фургала. Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск в начале недели и критически оценил работу администрации края.

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