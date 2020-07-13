Ольга Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП
13 июля 2020, 20:54[ «Аргументы Недели» ]
Актер Михаил Ефремов предлагал деньги сотруднику ГИБДД, который оформлял дорожно-транспортное происшествие на Садовом кольце. Об этом свидетельствует видеозапись, показанная Ольгой Скабеевой в программе "60 минут".
По всей видимости, кадры были сделаны на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол. Слышен голос, похожий на голос Михаила Ефремова, который говорит "давайте я уйду сейчас, а потом заплачу все деньги". Возможно, у обвинения есть это видео целиком и оно позже будет представлено в суде.
Еще на одной видеозаписи, предоставленной журналисткой, Ефремов во время медосвидетельствования неожиданно оттопыривает средний палец в сторону врачей, или полиции.
Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал слухи о миллионных гонорарах, которые получают члены семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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