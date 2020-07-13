Ольга Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Михаил Ефремов предлагал деньги сотруднику ГИБДД, который оформлял дорожно-транспортное происшествие на Садовом кольце. Об этом свидетельствует видеозапись, показанная Ольгой Скабеевой в программе "60 минут".

По всей видимости, кадры были сделаны на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол. Слышен голос, похожий на голос Михаила Ефремова, который говорит "давайте я уйду сейчас, а потом заплачу все деньги". Возможно, у обвинения есть это видео целиком и оно позже будет представлено в суде.

Еще на одной видеозаписи, предоставленной журналисткой, Ефремов во время медосвидетельствования неожиданно оттопыривает средний палец в сторону врачей, или полиции.

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал слухи о миллионных гонорарах, которые получают члены семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Эльман Пашаев призвал дочь Ефремова перестать "работать на публику".