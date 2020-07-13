Адвокат Добровинский рассказал, что ему известно о «миллионных» гонорарах семьи Сергея Захарова

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13 июля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Деньги. Фото: pixabay.com

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал слухи о миллионных гонорарах, которые получают члены семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В Сети появились слухи, что якобы за каждый эфир родные и близкие Захарова получают сотни тысяч рублей. Добровинский опроверг эту информацию и заявил, что семья погибшего отказалась от денег.

«Я когда-то давно, месяц назад, задал вопрос и получил отрицательный ответ, по крайней мере, от тех, кого я представляю. Я не знаю, меня никогда не интересовали чужие деньги, в отличие от некоторых», - сказал адвокат.