Соловьев посмеялся над адвокатом Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намеревается подать в суд на телеведущего Владимира Соловьева за то, что тот разгласил результаты проведенной экспертизы.
Соловьев высмеял Пашаева и попросил объяснить, за что именно адвокат решил с ним судиться. «Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ? Уголовная ответственность ко мне потому что — что? Потому что я нарушил что?» - поинтересовался ведущий.
Также Соловьев обратился к адвокату семьи Сергея Захарова Александру Добровинскому и поинтересовался, не собирается ли юрист тоже подать «кидать в него камень», когда полицейские будут забирать его в тюрьму после заявления Пашшаева. «Нет, Владимир, мы все вас будем защищать», - сказал Добровинский.
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