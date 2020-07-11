Адвокат Эльман Пашаев призвал дочь Ефремова перестать «работать на публику»
11 июля 2020, 20:05[ «Аргументы Недели» ]
Дочь Ефремова Анна-Мария подвергла Пашаева критике. Она назвала происходящее бредом, а юриста — некомпетентным. В ответ адвокат призвал её "не лезть в дело о ДТП": "Она вообще кто?"
На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом", - сказал Пашаев в интервью телеграм-каналу "Подъем".
Высказался адвокат Ефремова и о семье погибшего в аварии. По мнению Пашаева, между родственниками "идёт война за деньги", и они бы хотели, чтобы "всю деревню" признали потерпевшими. Защитник не видел подобного "безобразия" ни разу за 20 лет адвокатской практики.
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