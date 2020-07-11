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Адвокат Эльман Пашаев призвал дочь Ефремова перестать «работать на публику»

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Эльман Пашаев призвал дочь Ефремова перестать «работать на публику»
Эльман Пашаев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Ефремова Анна-Мария подвергла Пашаева критике. Она назвала происходящее бредом, а юриста — некомпетентным. В ответ адвокат призвал её "не лезть в дело о ДТП": "Она вообще кто?"

На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом", - сказал Пашаев в интервью телеграм-каналу "Подъем".

Высказался адвокат Ефремова и о семье погибшего в аварии. По мнению Пашаева, между родственниками "идёт война за деньги", и они бы хотели, чтобы "всю деревню" признали потерпевшими. Защитник не видел подобного "безобразия" ни разу за 20 лет адвокатской практики.

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