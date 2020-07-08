Адвокат Ефремова обещает оправдательный приговор для актера
8 июля 2020, 18:13[ «Аргументы Недели» ]
Актер Михаил Ефремов ждет решения суда за смертельное ДТП на Смоленской площади. Его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что рассчитывает на оправдательный приговор для артиста, сообщает kp.ru.
Пашаев заявил, что должность адвоката занимает уже 20 лет и практикует не только в России, но и Европе, США и Японии. Он рассказал, что у него было похожее дело "с двумя трупами", и он добился освобождения.
"Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей", — заявил юрист. Он также отметил, что первый раз видит такого искреннего и порядочного человека, как Ефремов.
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