Адвокат Ефремова заявил, что его доходы могут возмутить всех
8 июля 2020, 07:38[ «Аргументы Недели» ]
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, сколько зарабатывает на самом деле. Он заявил, что размер его доходов может у всех вызвать недовольство.
Пашаев рассказал, что если бы в России сформировали рейтинг самых высокооплачиваемых адвокатов, он бы попал в первую тройку. «Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» - сказал он. При этом Пашаев не назвал конкретные суммы и подчеркнул, что работает не «на публику», а «на результат».
Ранее Пашаев рассказал, что Ефремов почти перестал смотреть телевизор.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.