Адвокат Ефремова заявил, что его доходы могут возмутить всех

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8 июля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Копилка. Фото: pixabay.com

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, сколько зарабатывает на самом деле. Он заявил, что размер его доходов может у всех вызвать недовольство.

Пашаев рассказал, что если бы в России сформировали рейтинг самых высокооплачиваемых адвокатов, он бы попал в первую тройку. «Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» - сказал он. При этом Пашаев не назвал конкретные суммы и подчеркнул, что работает не «на публику», а «на результат».

Ранее Пашаев рассказал, что Ефремов почти перестал смотреть телевизор.