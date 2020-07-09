Суд взыскал с Михаила Ефремова более ста тысяч рублей

Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщили в пресс-службе суда.
«Суд взыскал с Михаила Ефремова по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок») 117 тыс. 650 руб. по иску ИФНС», - рассказали в суде. До этого в московском управлении ГИБДД сообщили, что Ефремов получил за прошлый и текущий годы около 50 штрафов, из которых 5 на начало июня им уплачены не были.
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