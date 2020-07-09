Суд взыскал с Михаила Ефремова более ста тысяч рублей

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9 июля 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва".

Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщили в пресс-службе суда.

«Суд взыскал с Михаила Ефремова по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок») 117 тыс. 650 руб. по иску ИФНС», - рассказали в суде.

До этого в московском управлении ГИБДД сообщили, что Ефремов получил за прошлый и текущий годы около 50 штрафов, из которых 5 на начало июня им уплачены не были.

Адвокат Ефремова обещает оправдательный приговор для актера. Адвокат семьи погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что будет просить суд об открытом судебном процессе в отношении актёра Михаила Ефремова.