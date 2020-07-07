Адвокат семьи Захарова потребует открытого процесса над Ефремовым
7 июля 2020, 20:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Москва 24»
Адвокат семьи погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что будет просить суд об открытом судебном процессе в отношении актёра Михаила Ефремова.
Адвокат сообщил о «разговорах» о том, что Ефремов якобы получит условный срок или «вообще ниже низшего» в связи с тем, что у него шестеро детей, «потому что в деле представлены сотни каких-то писем от известных людей в его защиту» и «потому что он не судим».
«Фактически для обывателей он уйдет от наказания», — заявил Добровинский. По этой причине, как отметил адвокат, он от лица семьи погибшего будет выступать за открытый судебный процесс.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.