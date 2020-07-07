Адвокат семьи Захарова потребует открытого процесса над Ефремовым

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7 июля 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Москва 24»

инстаграм Александра Добровинского

Адвокат семьи погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что будет просить суд об открытом судебном процессе в отношении актёра Михаила Ефремова.

Адвокат сообщил о «разговорах» о том, что Ефремов якобы получит условный срок или «вообще ниже низшего» в связи с тем, что у него шестеро детей, «потому что в деле представлены сотни каких-то писем от известных людей в его защиту» и «потому что он не судим».

«Фактически для обывателей он уйдет от наказания», — заявил Добровинский. По этой причине, как отметил адвокат, он от лица семьи погибшего будет выступать за открытый судебный процесс.

Адвокат семьи Захарова: «Началась игра за условный срок» для Ефремова.