Адвокат семьи Захарова: «Началась игра за условный срок» для Ефремова

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6 июля 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский прокомментировал сообщение о предъявленном актеру обвинении в окончательной редакции.

Михаил Ефремов обвиняется «в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения» - ч. 4 статьи 264 УК РФ.

«Для нас это ожидаемо и вполне логично. Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела», - пояснил адвокат.

Кроме того, ранее говорилось, что предварительное расследование по уголовному делу актёра завершено.