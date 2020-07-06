Следствие предъявило Ефремову обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

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6 июля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Михаил Ефремов, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Адвокат участвовавшего в «пьяном» ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что следствие предъявило актеру обвинение в окончательной редакции. Артист в центре Москвы врезался в автомобиль, водитель которого позднее умер в больнице.

«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», - пояснил представитель Ефремова.

Отмечается, что актер обвиняется «в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения» - ч. 4 статьи 264 УК РФ. Кроме того, в правоохранительных органах уточнили, что расследование находится на завершающей стадии, проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей. При этом машина Ефремова технически исправна.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что они приступят к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе.

Ранее эксперт объяснил, почему актер, севший за руль в нетрезвом виде, может быть не виноват в гибели Сергея Захарова.