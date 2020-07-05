Адвокат Ефремова заявил, что актер не помнит ДТП

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5 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер «с первого дня ничего не помнит» о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня, поскольку был «сильно пьян».

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», - заявил Пашаев. Таким образом он ответил на вопрос о том, находился ли кто-то еще в машине Ефремова, кроме самого артиста. «Всё, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем всё», - добавил адвокат. Он отметил, что в деле есть много моментов, которые пока рано комментировать.

Ранее комик Илья Соболев спародировал адвоката Михаила Ефремова.