Адвокат Ефремова заявил, что актер не помнит ДТП

5 июля 2020, 15:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер «с первого дня ничего не помнит» о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня, поскольку был «сильно пьян».
«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», - заявил Пашаев. Таким образом он ответил на вопрос о том, находился ли кто-то еще в машине Ефремова, кроме самого артиста. «Всё, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем всё», - добавил адвокат. Он отметил, что в деле есть много моментов, которые пока рано комментировать.
Ранее комик Илья Соболев спародировал адвоката Михаила Ефремова.
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