Илья Соболев спародировал адвоката Михаила Ефремова: актер сидел в машине, а врезался в него весь мир

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5 июля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Соболев, instagram.com/sobolev_tut/

Российский комик Илья Соболев в соцсети опубликовал видео, в котором спародировал адвоката Эльмана Пашаева, заявившего, что его подзащитный отрицает свою вину в ДТП со смертельным исходом.

"Что еще может заявить Пашаев на суде? Полиция не видела Ефремова за рулем автомобиля, врезавшегося в машину Захарова. Значит, "в следующий раз во время ДТП внутри машины вместе с Михаилом были и ГАИ, и судья, и родственники будущих пострадавших. Тогда и будут неопровержимые доказательства."

Хотите посадить Ефремова? Но он "уже сидел в машине. У него эта машина уже 20 лет - он все время в ней сидит. Это значит, что он уже отсидел свои 12 лет и 8 личных лет".

И вообще, кто сказал, что актер вылетел на встречку? Ефремов спокойно сидел в машине, а врезался в него весь мир.

Ранее Владимир Соловьев спросил, не инопланетяне ли накачали Ефремова спиртным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Sobolev (@sobolev_tut) 4 Июл 2020 в 9:49 PDT