Владимир Соловьев спросил, не инопланетяне ли накачали Ефремова спиртным

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4 июля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий авторской политической телепрограммы Владимир Соловьев возмутился тому, как защита Ефремова пытается увести его от ответственности и дал прогноз на исход дела актера.

"У меня возникает скромный вопрос: а это инопланетяне накачали Ефремова спиртным и наркотиками, сели за руль его машины и устроили аварию?" – сказал телеведущий.

Соловьев считает, что Михаил Ефремов, безусловно, виновен. "Езда в нетрезвом виде, смертельное ДТП, хранение наркотиков – все это уголовные преступления", – подчеркнул он.

Прецедент с участием заслуженного артиста он сравнивает с делом режиссера Кирилла Серебренникова. "После приговора по делу Кирилла Серебренникова — видимо, пару лет условно. Это элита — им у нас, видно, можно все", — отметил Соловьев.

Ранее СМИ сообщали, что стратегию защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в столице, адвокаты построят вокруг неврологического заболевания, которому якобы подвержен артист.

Адвокат Пашаев назвал эту информацию "глупостью и чушью", которая не соответствует действительности.