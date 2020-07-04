Владимир Соловьев спросил, не инопланетяне ли накачали Ефремова спиртным

Ведущий авторской политической телепрограммы Владимир Соловьев возмутился тому, как защита Ефремова пытается увести его от ответственности и дал прогноз на исход дела актера.
"У меня возникает скромный вопрос: а это инопланетяне накачали Ефремова спиртным и наркотиками, сели за руль его машины и устроили аварию?" – сказал телеведущий.
Соловьев считает, что Михаил Ефремов, безусловно, виновен. "Езда в нетрезвом виде, смертельное ДТП, хранение наркотиков – все это уголовные преступления", – подчеркнул он.
Прецедент с участием заслуженного артиста он сравнивает с делом режиссера Кирилла Серебренникова. "После приговора по делу Кирилла Серебренникова — видимо, пару лет условно. Это элита — им у нас, видно, можно все", — отметил Соловьев.
Ранее СМИ сообщали, что стратегию защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в столице, адвокаты построят вокруг неврологического заболевания, которому якобы подвержен артист.
Адвокат Пашаев назвал эту информацию "глупостью и чушью", которая не соответствует действительности.