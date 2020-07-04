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Защита Ефремова расскажет о приступе у артиста во время ДТП

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Защита Ефремова расскажет о приступе у артиста во время ДТП
Эльман Пашаев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Стратегию защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в столице, адвокаты построят вокруг неврологического заболевания, которому якобы подвержен артист.

Михаил Ефремов может попытаться избежать наказания за участие в смертельном ДТП с помощью диагноза "абсансная эпилепсия". В случае если признаки такого расстройства будут обнаружены, защита сможет настаивать на дополнительных экспертизах. Адвокаты будут вести линию защиты Ефремова в суде, заявляя о случившемся эпилептическом припадке прямо перед смертельной аварией.

Накануне Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП и намекнул, что его подзащитный в момент дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы мог быть в машине не один.

НС

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