Адвокат Ефремова намекнул, что актер в момент ДТП мог быть в машине не один

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3 июля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат знаменитого актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в пятницу, 3 июля, намекнул, что его подзащитный в момент дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы мог быть в машине не один.

Пашаев заметил, что Ефремов не помнит момента аварии. "Мы знаем, в каком он был состоянии", – подчеркнул юрист в эфире телеканала "Россия 1". Адвокат напомнил, что машина артиста действительно попала в ДТП, в результате которого погиб человек.

Эльман Пашаев, однако, заявил, что на вопрос, был ли его подзащитный за рулем, он отвечать не будет. Юрист уточнил, что следствие и суд установят, кто совершил "конкретное деяние." Адвокат также отметил, что "есть определенные моменты", которые никак не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с проведенной экспертизой. "Есть определенные факты", – подчеркнул юрист, не уточнив, что имеет в виду.