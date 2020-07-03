Брат жертвы аварии с Ефремовым прокомментировал слова адвоката о невиновности актера

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3 июля 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/Global Look Press

Брат погибшего в ДТП участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова в пятницу, 3 июля, прокомментировал заявление адвоката артиста о том, что тот не считает себя виновным в смертельной аварии.

Валерий Захаров подчеркнул, что морально устал от "удивительных" заявлений защитника актера Эльмана Пашаева. Он признался, что слова юриста о невиновности Михаила Ефремова повергли семью погибшего в шок. По словам брата Сергея Захарова, в данном случае речь идет не просто о провокации, а о явной попытке избежать наказания.

Валерий Захаров в беседе с RT заметил, что семья погибшего изначально боялась такого развития событий и именно поэтому решила обратиться на телевидение.