«Свою вину он не признает», Михаил Ефремов заявил о невиновности в ДТП со смертельным исходом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов отказался признавать вину. Об этом журналистам заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Михаил Олегович ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», - передаёт «Москва 24».

Похоже, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать, что за рулем был именно он.

"В России, конечно, сложности с институтом репутации, но институт совести существует, во всяком случае, мне казалось, что у актёра Ефремова – точно. И, предположим, он отмажется, за рулём был не он, а кто был – да чёрт его знает. Он что-то там оплатит семье погибшего, но все же будут знать, что он – схитрил", - написал в своем telegram-канале журналист Никита Могутин.

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в районе Смоленской площади в Москве. Джип "Гранд Чероки" актёра влетел в легковушку "ВАЗ", водитель которой скончался в больнице.