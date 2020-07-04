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Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилептическом припадке у актера во время ДТП

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилептическом припадке у актера во время ДТП
актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал ранее появившиеся в средствах массовой информации слухи о том, что защита намерена заявить об эпилептическом припадке у артиста во время ДТП. 

Ранее в СМИ сообщили, что адвокаты актера якобы намерены отстаивать в суде версию об эпилепсии у своего подзащитного.

Пашаев назвал эту информацию "глупостью и чушью", которая не соответствует действительности. Юрист предположил, что человек, запустивший данный слух, имеет развитую фантазию, с которой можно писать романы. Адвокат добавил, что в аварии с участием Михаила Ефремова погиб человек, независимо от того, как во время ДТП чувствовал себя актер.

Эльман Пашаев подчеркнул, что не может заранее раскрывать линию защиты, поскольку не является шоуменом, не работает на публику и "не бегает по телеканалам".

ЕТ

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