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Психиатр оценил шансы Михаила Ефремова избежать наказания за ДТП со смертельным исходом

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Психиатр оценил шансы Михаила Ефремова избежать наказания за ДТП со смертельным исходом
Михаил Ефремов, Alexander Keltik/Russian Look

Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко оценил вероятность того, что знаменитый российский актер Михаил Ефремов избежит наказания за ДТП со смертельным исходом из-за проблем со здоровьем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита Ефремова может заявить в суде, что у артиста во время управления автомобилем случился припадок. Подобное состояние зачастую связано с тремором верхних конечностей и нередко сопровождается обмороком.

Психиатр сообщил, что если состояние невменяемости актера в момент ДТП будет доказано, то это может стать основанием для освобождения его от ответственности. Если эксперты подтвердят, что у Ефремова был эпилептический припадок, то он будет нести ответственность лишь за управление транспортным средством в нетрезвом виде, но не за смертельную аварию.

В том случае, если речь идет об алкогольном психозе в рамках белой горячки или галлюциноза, Михаил Ефремов также будет освобожден от уголовной ответственности.

Виктор Косенко заметил, что юристам актера предстоит доказывать наличие расстройств сознания подзащитного, однако это будет очень сложно.

ЕТ

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