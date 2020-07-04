Психиатр оценил шансы Михаила Ефремова избежать наказания за ДТП со смертельным исходом

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4 июля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Михаил Ефремов, Alexander Keltik/Russian Look

Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко оценил вероятность того, что знаменитый российский актер Михаил Ефремов избежит наказания за ДТП со смертельным исходом из-за проблем со здоровьем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита Ефремова может заявить в суде, что у артиста во время управления автомобилем случился припадок. Подобное состояние зачастую связано с тремором верхних конечностей и нередко сопровождается обмороком.

Психиатр сообщил, что если состояние невменяемости актера в момент ДТП будет доказано, то это может стать основанием для освобождения его от ответственности. Если эксперты подтвердят, что у Ефремова был эпилептический припадок, то он будет нести ответственность лишь за управление транспортным средством в нетрезвом виде, но не за смертельную аварию.

В том случае, если речь идет об алкогольном психозе в рамках белой горячки или галлюциноза, Михаил Ефремов также будет освобожден от уголовной ответственности.

Виктор Косенко заметил, что юристам актера предстоит доказывать наличие расстройств сознания подзащитного, однако это будет очень сложно.