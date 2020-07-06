Адвокат объяснил, почему Ефремов вдруг заговорил о своей невиновности

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6 июля 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не виновен в аварии, случившейся 8 июня в Москве. Адвокат Игорь Трунов объяснил, почему актер, севший за руль в нетрезвом виде, может быть не виноват в гибели Сергея Захарова в ДТП на Смоленской площади.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов отметил, что решение признавать или не признавать вину – личный выбор Ефремова, и актер может поменять свое мнение в любой момент в зависимости от обстоятельств. Адвокат подчеркнул, что факт нахождения актера за рулем в нетрезвом виде опровергнуть уже нельзя, поскольку это доказывают результаты экспертизы. Однако это не означает, что Сергей Захаров умер именно из-за этого, передает Радио Sputnik.

«У нас есть мнение, что если человек пьяный, то он всегда виноват, но это абсолютно неправильное понимание. Если он пьяный, то виноват он только в том, что управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Все остальное вроде ДТП и гибели человека – это другая история», - рассказал Трунов.