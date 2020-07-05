Адвокат Пашаев назвал «полнейшим бредом» появившиеся в Интернете предположения о стратегиях защиты Ефремова

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5 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в суде, опроверг предположения о стратегии защиты актера. Ранее в Сети появились версии, согласно которым авария могла произойти из-за «приступа эпилепсии» у артиста или «неисправности автомобиля».

Пашаев назвал эти версии «полнейшим бредом» и подчеркнул, что пока никто не может знать о том, как именно он будет защищать Ефремова. «Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться... Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший», - сказал адвокат.