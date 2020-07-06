Расследование по делу Ефремова о ДТП завершено

6 июля 2020, 20:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что предварительное расследование по уголовному делу актера Михаила Ефремова завершено. Артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», - пояснил он.
Напомним, что Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Погиб владелец второго транспортного средства Сергей Захаров.
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