Расследование по делу Ефремова о ДТП завершено

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6 июля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Ефремов, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что предварительное расследование по уголовному делу актера Михаила Ефремова завершено. Артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», - пояснил он.

Напомним, что Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Погиб владелец второго транспортного средства Сергей Захаров.