Процесс снятия ограничений на международное авиасообщение начнется 15 июля

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

путешествия, фото: pixabay.com

С 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты. Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где рост числа заразившихся COVID-19 не превышает в среднем 1% в сутки.

Заболеваемость COVID-19 в них должна составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Въезжающие на территорию России иностранцы должны будут проходить тест на коронавирусную инфекцию не менее, чем за три дня до своего прибытия в страну.

В четверг, 9 июля, Роспотребнадзор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления международного авиасообщения. В АТОР удивились «странному» списку . Эксперт рассказал, какие проблемы могут возникнуть при возобновлении международного авиасообщения.