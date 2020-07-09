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Перечислены страны для открытия авиасообщения

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Перечислены страны для открытия авиасообщения
фото: самолет, pixabay.com

В четверг, 9 июля, Роспотребнадзор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления международного авиасообщения. Отмечается, что вылеты за границу могут разрешить уже в августе.

В перечень стран на первом этапе открытия международного авиасообщения включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

Известно, что полеты планируется возобновлять в два этапа. Кроме того, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что 27 июля терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам.

БА

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