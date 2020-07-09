В РСТ сообщили о подготовке к международным полетам в ближайшее время
9 июля 2020, 12:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, когда в РФ смогут возобновить перелеты между странами. Известно, что границы были закрыты 27 марта из-за вспышки нового коронавируса в мире.
«До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», - пояснил он.
По его словам, это позволит гражданам летать в государства с более приемлемой эпидемиологической обстановкой. Игнатьев отметил, что на первом этапе, скорее всего, будут открыты страны СНГ.
Ранее сообщалось, что запрет на международное авиасообщение в России продлен до 1 августа.
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