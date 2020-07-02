Запрет на международные полеты в России продлили до 1 августа
2 июля 2020, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о продлении международного авиасообщения до начала августа. Копия соответствующего документа есть в распоряжении РБК.
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в тексте телеграммы, которую разослали по аэропортам.
Отмечвается, что ранее Росавиция была готова возобновить полеты с 15 июля.
Кроме того, министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
Тажке были названы возможные этапы открытия международного авиасообщения.
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