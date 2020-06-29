Названы возможные этапы открытия международного авиасообщения

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29 июня 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: самолет, pixels.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили сроки открытия авиасообщения с зарубежными странами. Отмечается, что российские границы были закрыты 27 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире.

«Возобновление полетов за границу обусловливается в первую очередь эпидемиологической обстановкой … Обстановка в СНГ стабилизируется. Изучается вопрос о возобновлении авиасообщения с этими странами уже в июле», - пояснил собеседник.

При этом он отметил, что полеты в страны дальнего зарубежья, если речь идет именно о туристических поездках, следует ожидать не раньше августа. По его словам, сейчас проводится оценка эпидемиологической ситуации в каждом конкретном государстве.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сроки возобновления международного авиасообщения.