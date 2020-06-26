Минтранс назвал сроки возобновления международного авиасообщения
26 июня 2020, 14:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что международное авиасообщение могу возобновить в июле. Отмечается, что сначала власти должны убедиться, что перевозки внутри страны полностью безопасны.
«Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле … После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана», - пояснил он.
Ранее такое же мнение выразил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, комментируя открытие зарубежных курортов для россиян.
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