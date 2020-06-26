Минтранс назвал сроки возобновления международного авиасообщения

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26 июня 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: самолет, pixels.com

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что международное авиасообщение могу возобновить в июле. Отмечается, что сначала власти должны убедиться, что перевозки внутри страны полностью безопасны.

«Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле … После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана», - пояснил он.

Ранее такое же мнение выразил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, комментируя открытие зарубежных курортов для россиян.

Однако вирусолог считает, что через две недели на Россию вслед за Европой «обрушится» вторая волна коронавируса и границы лучше закрыть. При этом ЕС пока не готов открыть границы для РФ.