Вирусолог прогнозирует появление второй волны коронавируса в РФ через две недели

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26 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: женщина в маске, Замир Усманов /globallookpress.com

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что вторая волна новой коронавирусной инфекции наступит в России вслед за Европой. Отмечается, что именно он пять лет назад предрек вспышку COVID-19 в стране.

Михаил Щелканов отметил, что через две недели Россия «почувствует на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах». По его словам, в первую очередь пострадают крупные транспортные города, а именно Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Он добавил, что резкий рост ожидается и во Владивостоке, поскольку китайцы возвращаются из Европы на родину через этот город.

«… уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», - высказал он, отметив что нужно вновь полностью закрывать границы. Однако на длительный период это невозможно, пояснил он.

Ранее вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19.