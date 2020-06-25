ВОЗ отметила всплеск заболеваний коронавирусом в Европе после снятия ограничений

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25 июня 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, 30 европейских стран за последние две недели выявили ускорение темпа прироста новых случаев. При этом большинство стран в Европе продолжают снимать ограничительные меры, введенные ранее в этом году для борьбы с коронавирусом.

За время пандемии в Европе зарегистрировали в общей сложности 2,3 млн случаев COVID-19, почти 190 тысяч скончалось.