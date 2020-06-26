Евросоюз не готов открыть границы для российских туристов с 1 июля

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26 июня 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: флаг ЕС, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в делегации одного из государств Евросоюза сообщили, что ЕС не откроет свои границы для россиян из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране.

«Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже», - пояснил собеседник.

Он отметил, что список стран будет регулярно проверяться и расширяться. По его словам, как только в РФ улучшится эпидемиологическая ситуация, ее включат в перечень. Собеседник добавил, что это в интересах обеих сторон.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало заявила, что Россия будет одной из последних стран, с которыми они откроют границы для туризма.