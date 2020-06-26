Россия станет последней страной, для которой Финляндия откроет границы туристам

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26 июня 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Россия будет одной из последних стран, с которыми Финляндия откроет границы для туризма, заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.

«Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия, безусловно, третья страна, которая откроется для туризма одной из последних», - цитирует ее канал "Экономика".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о полном открытии российских границ будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом. Пока оно не принималось, и информации по возможным срокам нет