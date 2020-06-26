Россия станет последней страной, для которой Финляндия откроет границы туристам
26 июня 2020, 08:26[ «Аргументы Недели» ]
Россия будет одной из последних стран, с которыми Финляндия откроет границы для туризма, заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.
«Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия, безусловно, третья страна, которая откроется для туризма одной из последних», - цитирует ее канал "Экономика".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о полном открытии российских границ будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом. Пока оно не принималось, и информации по возможным срокам нет
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.