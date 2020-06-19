Глава Союза туриндустрии спрогнозировал, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу

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19 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: самолет, pixels.com

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал период, когда граждане смогут отправиться на зарубежные курорты. По его словам, туристы могут оказаться за пределами страны уже в июле.

«Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Пусть будет какой-то конкретный ограниченный список стран, но если это начнется, то, я считаю, на этих рейсах полетят и туристы», - высказал он.

Игнатьев не согласен с точкой зрения АТОР о том, что ограничения по международным перелетам будут сняты только в сентябре.

Ранее правительство определило список документов для выезда россиян за границу. Отмечается, что для вылета нужна веская причина.