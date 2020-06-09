В АТОР спрогнозировали повышение цен на отдых в России

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9 июня 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: Черное море, pixabay.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал, насколько подорожают туристические поездки внутри страны. По его словам, цены могут подняться на 20-30 процентов.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно» - пояснил он.

Курносов считает, что это связано с «желанием отбить упущенную прибыль» из-за коронавирусной пандемии, а также из-за роста спроса на внутренний туризм. Он отметил, что в 2020 году рынок въездного туризма в РФ будет «нулевым», т.к. границы для иностранцев откроются не скоро, а «высокий турсезон» в России длится с мая по сентябрь.

«Китайские туристы вернутся в Россию не раньше следующего года. Даже если границы будут открыты в августе, вряд ли стоит ожидать высокого въездного потока из КНР, поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц», - уточнил он.

Раннее премьер-министр Дмитрий Мишустин открыл границы для российских и иностранных граждан, но для выезда и въезда в исключительных случаях.