Мишустин объявил об открытии границ для выезда ряда граждан за рубеж

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8 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пассажиры самолета, pixabay.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин днем в понедельник, 7 июня, объявил, что страна открывает границы для выезда граждан за рубеж с целью работы, учебы или же для лечения родственников.

В рамках открытия заседания Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Мишустин объявил, что подписано распоряжение правительства, которое позволяет россиянам выезжать из страны, чтобы позаботиться о заболевших родственниках, которые живут в других странах, а также для тех, кто направляется на работу или учебу.

Кроме того, выезд предусмотрен для тех граждан, которым необходимо получить за границей медицинскую помощь.