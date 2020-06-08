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Правительство определило список документов для выезда россиян за границу

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Правительство определило список документов для выезда россиян за границу
Салон самолета. Фото: Pixabay

Россиянам, выезжающим за рубеж, придется представлять документы, подтверждающие цель поездки.

В частности, если гражданин России выезжает за рубеж для лечения, он должен представить документы принимающей медицинской клиники, где будут указаны даты, либо документы, оформленные Минздравом РФ.

Эти же документы потребуются за выезда для ухода за больным родственником. Помимо этого нужно будет представить документ, подтверждающий степень родства.

Для работы за границей потребуется трудовой договор или контракт, разрешение на работу и на право въезда в конкретную страну.

Что касается обучения за рубежом студентов, то они представляют документы, выданные им в отправляющих их на учебу российских образовательных организаций.

Ранее Мишустин объявил об открытии границ для выезда ряда граждан за рубеж.

ДВа

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