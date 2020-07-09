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Проблемы для возобновления международного авиасообщения названы экспертом

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Проблемы для возобновления международного авиасообщения названы экспертом
аэропорт, фото: pixabay.com

Влияние коронавируса на международное авиасообщение закончится еще не скоро, возобновление международных полетов растянуто на два этапа вполне обоснованно, но процесс осложнят бюрократия и проблема пересадок.

Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" озвучил авиаэксперт Дмитрий Адамидов. "Основной проблемой, которая сильно затянет все процессы, станет бюрократия. Необходимо согласовать условия и согласие с каждой отдельно взятой страной на двусторонней основе. Ведь нам важно не только принимать чьих-то туристов, но и отправлять россиян за границу", - отметил он. Процедура непростая и занимает довольно много времени. Адамидов считает, что большинство авиарейсов получится возобновить лишь к концу 2020 года.

Эксперт назвал еще одну немаловажную проблему - сложную систему пересадок. "С одной страной не удастся договориться о посадке, с другой – о пересадке, а в результате пострадает целое туристическое направление", - отметил эксперт.

По словам Дмитрия Адамидова, наверняка будут пересмотрены регламенты ограничений при авиаперевозках – уже в отношении эпидемических угроз. "Одно дело мерять температуру людям на входе в аэропорт и этим ограничиться. И совсем другое – требовать "шахматной" рассадки пассажиров через одно кресло в самолете и пересматривать требования к дезинфекции. Это очень дорого и экономически неоправданно. Так что к проблеме нужно подходить сразу с нескольких точек зрения, чтобы не разорить и без того пострадавшую авиаотрасль", - заключает Дмитрий Адамидов.

В четверг, 9 июля, Роспотребнадзор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления международного авиасообщения.

В Ассоциации туроператоров России считают странным составленный Роспотребнадзором предварительный список разрешенных для авиасообщения стран.

НС

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