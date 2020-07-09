В АТОР удивились «странному» списку стран, которые могут открыться первыми для россиян
9 июля 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Ассоциации туроператоров России считают странным составленный Роспотребнадзором предварительный список разрешенных для авиасообщения стран. Не все эти страны соответствуют принципу взаимности и эпидемиологическим критериям.
Если им следовать, по мнению представителей ассоциации в список могут войти лишь Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. Китай и страны ЕС не готовы пока принимать россиян.
Но во Вьетнаме, Шри-Ланке и Монголии в настоящий момент наблюдается вспышка бубонной чумы.
В Ассоциации считают, что окончательный список стран будет совсем другим. Также отмечается, что в 20-х числах могут быть открыты и первые регулярные рейсы в Турцию.
В перечень стран на первом этапе открытия международного авиасообщения включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.
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