В АТОР удивились «странному» списку стран, которые могут открыться первыми для россиян

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9 июля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

самолеты, Фото: pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России считают странным составленный Роспотребнадзором предварительный список разрешенных для авиасообщения стран. Не все эти страны соответствуют принципу взаимности и эпидемиологическим критериям.

Если им следовать, по мнению представителей ассоциации в список могут войти лишь Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. Китай и страны ЕС не готовы пока принимать россиян.

Но во Вьетнаме, Шри-Ланке и Монголии в настоящий момент наблюдается вспышка бубонной чумы.

В Ассоциации считают, что окончательный список стран будет совсем другим. Также отмечается, что в 20-х числах могут быть открыты и первые регулярные рейсы в Турцию.

В перечень стран на первом этапе открытия международного авиасообщения включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.