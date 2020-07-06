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Путин уволил генерала МВД

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Путин уволил генерала МВД
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Дмитрия Какошина. Соответствующий указ глава государства подписал еще 1 июля.

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что причиной увольнения стало превышение должностных полномочий. Какошину приписывают участие в уголовном деле в отношении двух других бывших заместителей главы департамента - Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые за вознаграждение хотели помочь бизнесмену Альберту Худояну, обвиняемому в мошенничестве. Представители правопорядка были задержаны по подозрению в получении взятки размером в 10 млн руб. и арестованы.

Однако документ об увольнении Какошина опубликован не был, поэтому об этом стало известно только сейчас. В органах ожидали такое кадровое решение. 

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БА

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