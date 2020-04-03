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Генерал МВД Александр Бирюков арестован

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Генерал МВД Александр Бирюков арестован
pixabay.com

Генерал МВД Александр Бирюков, новый фигурант крупного дела о коррупции в аппарате ведомства, сегодня решением Басманного суда Москвы был арестован. Под арестом он проведет два месяца.

Бирюков обвиняется в содействии бизнесмену Альберту Худояну в его переводе из СИЗО под домашний арест по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».

Напомним, вчера сотрудники ФСБ проводили следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции. Происходила выемка документов и опрос сотрудников.

НС

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