ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции. Происходят выемка документов и опрос сотрудников.
Двое генералов из Следственного департамента МВД России задержаны, они проверяются на причастность к содействию в переводе под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альбера Худояна. Задержан также подчиненный генералов - следователь по особо важным делам.
Официальных комментариев от МВД и СКР пока нет, сообщает «Лента.ру».
Бывший владелец табачной дистрибьюторской компании Альберт Худоян был задержан по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.