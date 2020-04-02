ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД

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2 апреля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции. Происходят выемка документов и опрос сотрудников.

Двое генералов из Следственного департамента МВД России задержаны, они проверяются на причастность к содействию в переводе под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альбера Худояна. Задержан также подчиненный генералов - следователь по особо важным делам.

Официальных комментариев от МВД и СКР пока нет, сообщает «Лента.ру».

Бывший владелец табачной дистрибьюторской компании Альберт Худоян был задержан по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.