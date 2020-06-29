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Мишустин снял с должности замглавы Минкомсвязи Соколова

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин снял с должности замглавы Минкомсвязи Соколова
Фото: Михаил Мишустин , kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Освободить Соколова Алексея Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», -  сказано в тексте.

Соколов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций с 2014 года. Он занимался вопросами информационной безопасности.

С момента прихода нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева министерство покинули еще два замминистра - Олег Войтенко, отвечающий за развитие почты, и Михаил Мамонов, занимающийся вопросами международных отношений.

БА

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