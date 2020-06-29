Мишустин снял с должности замглавы Минкомсвязи Соколова
29 июня 2020, 11:44[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Освободить Соколова Алексея Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», - сказано в тексте.
Соколов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций с 2014 года. Он занимался вопросами информационной безопасности.
С момента прихода нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева министерство покинули еще два замминистра - Олег Войтенко, отвечающий за развитие почты, и Михаил Мамонов, занимающийся вопросами международных отношений.
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