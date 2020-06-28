Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак в монастыре

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Наталья Поклонская, сайт Госдумы РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала конфликт телеведущей Ксении Собчак с служителями Среднеуральского женского монастыря. Отмечается, что знаменитость намерена обратиться в суд.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта», - высказала она, отметив, что его, по данным СМИ, там не было.

Поклонская добавила, что бывала в монастыре, но никогда не замечала там рукоприкладства. По ее словам, «любые провокации и перегибы» в религии ради достижения цели являются «нечестными методами». Она призывает людей «беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям».

Ранее Сергей Шнуров написал шуточное стихотворение о потасовке в монастыре с участием Ксении Собчак.